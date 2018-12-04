شكرا لقرائتكم خبر عن "هرم وقائد" طائرات بدون طيار صناعة مصرية 100% بمعرض إيديكس 2018.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر صناعة الطائرات بدون طيار من الصناعات المتقدمة على مستوى العالم، وتتنافس الدول فى كافة أشكال صناعة الطائرة بدون طيار، وذلك لعدة أهداف من بينها الأهداف التدريبية وكذلك التعامل مع العدائيات المختلفة، ذات الطبيعة الخاصة.

وفى جولة لـ"الخليج 365" فى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، التقى اللواء محمد زين، رئيس مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، الذى أكد أن المصنع ينتج طائرات بدون طيار، من أهمها الطائرة "هرم" والطائرة "قائد".

وأضاف اللواء محمد زين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطائرات تصنع بمصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، كما يتم تصنيع طائرة أخرى بالتعاون مع الجانب الصينى، يطلق عليها "آسن 209"، بعض منها يستخدم فى تدريبات الدفاع الجوى، بالإضافة لأن المصنع يقوم بتصنيع الطائر ك 8، لأغراض تدريب الطيارين قبل التخرج.

وأشار اللواء زين، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم أيضا بعمل عمرة المحركات، وذلك باعتماد من الشركات المصنعة للطائرات نفسها.

يذكر أن معرض إيديكس 2018 يقام على مدار ثلاث أيام، بمركز المعارض الدولى بالتجمع الخامس، ويحضره أكثر من 376 شركة عالمية، بالإضافة لـ 56 وفد رسمى من 41 دولة.