شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو .. أخطر سلاح فى معرض "إيديكس 2018" قاذف قنابل آلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، العديد من المفاجآت التى تميز الجناح المصرى، والذى يعرض فيه آلاف القطع والمعدات العسكرية، والتى تتضمن جزءا رئيسيا من إنتاج الصناعة الحربية الوطنية.

وتضمن الجناح الخاص بوزارة الإنتاج الحربى، عرض لقاذف قنابل آلى، أثار إعجاب الحضور، والتف حوله عشرات الشخصيات لرؤيته، يتكون قاذف القنابل المنتج داخل مصانع الإنتاج الحربى، من قاذف للقنابل 40 مللى، ويبلغ طول المدفع 1100 مللى، ووزنه يقارب 38 كجم، ويعمل بطريقة الارتداد للخلف آليا.

وأبدى كثير من رواد مصنع "إيديكس 2018"، إعجابهم بالمنتج المعروض، والذى يتم تغذيته بـ 32 قنبلة، ويمكنه ضرب 275 قنبلة فى الدقيقة، ويبلغ أقصى مدى له 2200 متر، ومداه المؤثر 1500 متر، يتم تغيير ماسورته بسهوله كما هو مبين فى الشرح الخاص به.

ويستخدم قاذف القنابل ضد أهداف التدريب، وكذلك المدرعات والعدائيات المحتملة، كما تم عرض نوع آخر لقاذف القنابل فردى.

يذكر أن معرض إيديكس 2018، يتواصل على مدار ثلاث أيام، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الاثنين.