تصعيد إسرائيلي على الحدود اللبنانية.. والاحتلال يحذر حزب الله

كتبت: سارة سرحان

في تصعيد مفاجئ، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيبدأ عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل، وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكس -المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي- إن الجيش على علم بعدد من الأنفاق العابرة إلى إسرائيل من لبنان وإنه سيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود.

كما أفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس، وجود "أكثر من نفق مماثل"، مشيرا إلى أنه لم يتم بدء استخدامها بعد، إلا أنها تشكل تهديدا على الإسرائيليين، تحت مسمى عملية "الدرع الشمالي" التي سيكون هدفها العسكري الكشف عن أنفاق عسكرية حفرها "حزب الله" اللبناني والتي تهدد أمن إسرائيل وبالتالي يجب القضاء عليها".

وتابع أن الجيش اقام منطقة عسكرية مغلقة في القطاع المعني وعزز وجوده من دون تعبئة جنود الاحتياط، كما أنه لم يتم إصدار أي تعليمات خاصة للسكان المدنيين الإسرائيليين. ويأتي الإعلان عن العملية بعد ساعات على لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل مساء الإثنين. وقال نتانياهو إنه كان يعتزم أن يناقش مع بومبيو "الخطوات التي نتخذها معا لصد عدوان إيران ووكلائها في الشمال" في إشارة إلى سوريا ولبنان.

وحمّل جيش الاحتلال، الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها من الخط الأزرق شمالًا، قائلا "هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة".

وشهد 12 يوليو 2006، حرباً إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان، بعد اختطاف حزب الله اثنين من جنودها خلال عملية عسكرية له، وما تزال "إسرائيل" تحتل منطقة مزارع شبعا الحدودية.

كما أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، تحذيراته عبر صفحته على "تويتر"، قال فيها: "يحذر جيش الدفاع عناصر حزب الله وجنود الجيش اللبناني وينصحهم بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية". وختم أدرعي التغريدة، قائلا: "حياتكم بخطر أعذر من أنذر".

وفي تصريح له صباح اليوم، أكد خالد بن سلمان، سفير السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الإيرانى سعى إلى تأسيس حزب الله آخر فى جزيرة العرب من خلال جماعة الحوثيين.

وقال بن سلمان، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر": "لم يكتف النظام الإيرانى بسجله الدموى فى المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وشدد بن سلمان على أن المملكة العربية السعودية لن تسمح بظهور حزب الله آخر فى جزيرة العرب.

واختتم قائلاً: "بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولائهم للولي الفقيه و مشروعه التوسعى الطائفى، تأبى سائر العرب أن تبدل ولائها لأوطانها فى سبيل الدمار والتخريب الذى نشهده فى أى بلد تمتد يد النظام الإيرانى المخربة إليه".

كما واصلت إسرائيل بث رسائل التهويل على لبنان، والدفع باتجاه إقلاق داخلي وسجال، من شأنه الضغط على المقاومة وسلاحها. هذه المرة عبر الجانب الأميركي، المتجنّد دائماً لخدمة المصالح الإسرائيلية.

فإضافة إلى التصريحات والمواقف والتقارير المهولة الواردة من تل أبيب، في الفترة الاخيرة، استخدمت إسرائيل أمس، وتحديداً رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، لقاءً جمعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لاستكمال التهديد والتهويل على لبنان: أوقِفوا أنشطة حزب الله وإلا فإن إسرائيل ستبادر بنفسها إلى إيقافها.



الرسالة الإسرائيلية حملها نتنياهو إلى الجانب الأميركي خلال لقائه بومبيو أمس في بروكسل، في لقاء وصف إسرائيلياً بالعاجل و«الطارئ»، سبقته وأعقبته مواقف وتصريحات إسرائيلية شبيهة برسائل نقلت قبل شهرين عبر فرنسا إلى بيروت، هدّدت في حينه لبنان بالعدوان العسكري إن لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى مواجهة حزب الله ومنع تنامي قدراته العسكرية.



نتنياهو الذي وصل أمس إلى بروكسل برفقة رئيس الموساد، تامير باردو، قال: سأبحث معه (بومبيو) سلسلة من التطورات في منطقتنا والطرق التي نتخذها معاً من اجل كبح عدوانية إيران وأتباعها في الشمال. بالطبع سنبحث أيضاً مواضيع أخرى»، وأضاف «اللقاء مهم جداً، ونحن موجودون على اتصال دائم مع أصدقائنا الأميركيين».



وفيما تطرف أحد كتاب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت في التركيز على البعد الحربي المباشر للقاء بروكسل، وأنه قد يكون مقدمة لعملية عسكرية في لبنان، ذكرت القناة الثانية العبرية أن لقاء نتنياهو ـــ بومبيو يبحث في تطورات مهمة تحدث في لبنان في الفترة الأخيرة، تحاول إسرائيل منعها والحؤول دونها، عبر الوساطات والضغوط الخارجية.



وقالت القناة إن الجهد الإسرائيلي مرتكز في ذلك على جبهتين: أميركا من جهة، وفرنسا من جهة ثانية، حيث للدولتين قدرة تأثير على الحكومة اللبنانية، ودفعها إلى الضغط على حزب الله ومنع أنشطة تطوير سلاحه وترسانته الصاروخية.



قناة «كانْ» العبرية أشارت في تقرير لها إلى ضرورة الحذر والابتعاد عن التقديرات المتطرفة للقاء بومبيو: لو كان نتنياهو يخطط لشيء صاخب جداً وثقيل جداً في الساحة اللبنانية، لما شاهدنا هذه العلنية المفرطة، إن لجهة تصريحاته المباشرة أو حتى علنية اللقاء نفسه وكل ما يرد على لسانه من تهديدات، وكأنه يقول «أمسِكوني قبل أن أفعل شيئاً». وأضافت يبدو أن كل ذلك جزء لا يتجزأ من حرب المواقف والتغريدات بين إسرائيل وحزب الله.



مع ذلك، الحراك الإسرائيلي المشبع بالتهويل تعبير واضح عن معضلة وجد صانع القرار في تل أبيب نفسه أسيراً فيها بين أن يقرر التحرك ضد المقاومة في الساحة اللبنانية وهو يدرك تبعاتها ومساوئها، والامتناع عن التحرك في ظل تنامي التهديد وتعاظمه. واقع يعبّر عن نفسه دورياً منذ عام 2006 مع نقلات التعاظم النوعي لقدرات حزب الله التي باتت صفة من صفات السباق بين الجانبين: إشباع الموقف الدفاعي لحزب الله عبر تناميه عسكرياً، مقابل إرادة الصدّ والمنع الإسرائيلية.