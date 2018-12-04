جامعة الأزهر تقرر منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامى إلا بإذن مسبق

كتب لؤى على قررت جامعة الأزهر ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم على إذن مسبق للظهور بوسائل الإعلام ، مؤكدة أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامى اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر فى بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامى أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدى للفتوى بوسائل الإعلام...

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