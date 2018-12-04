شربل: الرصاصة التي اصابت بوذياب طائشة وعلى التحقيقات كشف من اطلق النار

دعا الوزير السابق ​مروان شربل​ السياسيين الى عدم التدخل ب​القوى الامنية​، لانه لم يعد هناك مؤسسة امنية تعمل سوى القوى الامنية في في لبنان. واعتبر ان ما قامت به ​قوى الامن الداخلي​ هو تنفيذ لاوامر، ولو لم تنفذ هذه الاوامر لكانت مدانة، وقوى الامن تنفذ تكليف وليس اوامر. اضاف "لانه رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مستهدف، تم تكليف قوى الامن الداخلي بتنفيذ المهمة، ويا ليت لم تكلف ​شعبة المعلومات​".

واعتبر شربل في حديث اذاعي، انه "بمجرد ما كلفت شعبة المعلومات اعتبروا في ​الجاهلية​ ان ​السنة​ استقوا بشعبة المعلومات ضد ​الدروز​، وكان من المفترض تكليف الجيش لما كان حصل ما حصل".

وسأل "على من اطلقت النار قوى الامن الداخلي في الجاهلية؟ وهل هناك ساحة اشتباك؟" واكد ان "رصاصة "M4" و "M16" تخرق اي جسد عن بعد 1 كلم وليست فقط 500 متر، الا ان الرصاصة التي خرقت جسد محمد بوذياب هي رصاصة طائشة وليش مباشرة لانها بقيت داخل جسده، وانا اتكلم من موقعي كخبير، وعلى التحقيقات كشف من اطلق النار". وكشف ان العلم العسكري يستطيع معرفة اي بندقية اطلقت النار، ومصدر البندقية التي اطلقت النار.