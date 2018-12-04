الجيش الاسرائيلي: اكتشاف نفق هجومي لحزب الله في منطقة كفركلا

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي عن "اكتشاف نفق هجومي خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب ​كفركلا​ وتقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية تمهيدًا لإحباطه". وأوضح ادرعي أن "اكتشاف النفق اتى في إطار حملة درع ​الشمال​ لكشف وإحباط الأنفاق التي قام ​حزب الله​ بحفرها باتجاه الأراضي ال​إسرائيل​ية"، مؤكدا أن "النفق اجتاز الى داخل إسرائيل ولكنه لم يشكل تهديدًا فوريًا على سكان المنظقة".

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