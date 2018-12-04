رئيس مصلحة الليطاني بحث مع وفد اتحاد مزارعي الجنوب في مشاكل القطاع

التقى رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، ​سامي علوية​، وفد اتحاد ​مزارعي الجنوب​ في مكاتب الادارة المركزية للمصلحة في ​بشارة الخوري​، وعرض الاتحاد امام علوية لمشاكل ​المزارعين​، مثنيا على "خطوة تسييج برك راس العين، مع ضرورة استكمال الخطوة بإيجاد مصادر اضافية للمياه تكفي حاجة المزارعين".

واكد الاتحاد ممثلا برئيسه محمد الحسيني "دعم اجراءات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الرامية الى رفع التعديات عن مشروع ري ​القاسمية​ والهادفة الى حماية الاملاك العامة وتحسين نوعية ​المياه​، على نحو يصب في مصلحة المزارع".

بدوره علوية، أكد للوفد ان "العلاقة بين المصلحة واتحاد المزارعين وكل مزارع هي ليست علاقة جباية وانما علاقة شراكة، واستمرار العمل لتعزيز دور المزارعين في ادارة المشروع والتوزيع والتوعية وصولا الى انشاء جمعيات مستخدمي المياه مع التأكيد على استمرار حملة رفع التعديات على المياه والاستملاك".