الطقس اليوم غائم جزئياً مع تساقط امطار مترافقة ببرق ورعد

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن " الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر اعتباراً من اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويبلغ ذروته مساء الخميس".
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع تشكّل ضباب على المرتفعات، تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب ال ٨٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الاربعة امتار، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار تكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الشمالية و الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق.
الخميس: غائم الى ماطر بغزارة احياناً خاصة خلال الليل مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال٩٠ كلم/س يرتفع موج البحر لحدود خمسة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠م وما فوق.
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