الطقس اليوم غائم جزئياً مع تساقط امطار مترافقة ببرق ورعد

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن " الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر اعتباراً من اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويبلغ ذروته مساء الخميس".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل مع تشكّل ضباب على المرتفعات، تتساقط ​الثلوج​ ليلاً على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب ال ٨٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الاربعة امتار، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار تكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الشمالية و الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق.

الخميس: غائم الى ماطر بغزارة احياناً خاصة خلال الليل مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال٩٠ كلم/س يرتفع موج البحر لحدود خمسة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠م وما فوق.