رئيس بلدية العديسة للنشرة: التهديدات الإسرائيلية لا تقدم ولا تؤخر ولا شيء يدعو للقلق

أكد رئيس بلدية العديسة علي رمال، في حديث لـ"النشرة"، أن "الواقع في البلدة الحدودية طبيعي جداً في ظل العملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجانب المقابل من الحدود"، مشيراً إلى أن "هناك إستنفاراً على الجانب اللبناني من جانب قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" والجيش اللبناني".
وشدد رمال على أن "التهديدات الإسرائيلية لا تقدم ولا تؤخر، خصوصاً أن أبناء القرى الحدودية مهددين بشكل دائم"، لكنه أكد أن "السكان مطمئنين ولا شيء يدعو للقلق".
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