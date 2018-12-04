رئيس بلدية العديسة للنشرة: التهديدات الإسرائيلية لا تقدم ولا تؤخر ولا شيء يدعو للقلق

أكد رئيس بلدية ​العديسة​ علي رمال، في حديث لـ"النشرة"، أن "الواقع في البلدة الحدودية طبيعي جداً في ظل العملية التي يقوم بها ​الجيش الإسرائيلي​ في الجانب المقابل من الحدود"، مشيراً إلى أن "هناك إستنفاراً على الجانب اللبناني من جانب قوات الطوارئ الدولية "​اليونيفيل​" و​الجيش اللبناني​".

وشدد رمال على أن "التهديدات الإسرائيلية لا تقدم ولا تؤخر، خصوصاً أن أبناء القرى الحدودية مهددين بشكل دائم"، لكنه أكد أن "السكان مطمئنين ولا شيء يدعو للقلق".