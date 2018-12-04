اصدار حكم بالإعدام لقاتل الشاب روي حاموش والزامه دفع 450 مليون ليرة

قضت ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي هشام البيطار بإنزال عقوبة الإعدام في حق الموقوف محمد الأحمر قاتل الشاب روي حاموش وألزمته دفع مبلغ 450 مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر للجهة المدعية.

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