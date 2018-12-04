أحمد الحريري يحمل وهاب مسؤولية ما حصل بالجاهلية:كان يحضر كمينا لقوى الأمن

أكد أمين عام "​تيار المستقبل​" ​أحمد الحريري​ عقب استقباله وفد من "التار الوطني الحر "أنني أتشكر ​التيار الوطني الحر​ على زيارة هذا الوفد برئاسة وزير البيئة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​طارق الخطيب​"، لافتاً الى أننا نحن يمد يدنا للخير والحوار لمصلحة ​لبنان​".

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح الحريري أنه "كان هناك ثقة متبادلة ونريد ​التسوية الرئاسية​ أن تكون ليس كتفاهم ​معراب​ أو اتفاق ​مار مخايل​، خصوصا ان هذه الستوية كان اساسها كان اعادة الهيبة للدولة واعادة عمل المؤسسات".

وشدد على "أننا اكدن في اللقاء متانة العلاقة بين الجانبين وتطرقنا للكثير من الامور ونعتبر أن تيار المستقبل لم يكن يوما يوتر الأجواء أو يشعل فتنة".

ومن جهة اخرى، أوضح "اننا نعبتر ان اي تطاول على دولة وأجهزة شرعية نعتبره جريمة، لأن التطاول على أجهزة الدولة يذهب هيبة الدولة، كما أن تغطية هذا العمل أيضا نعتبره جريمة".

وتعليقا على ما حصل في ​الجاهلية​، لفت الى أنه "يتحمل المسؤولية من كان يحضر الكمين للقوى الامنية، ونترك هذا الأمر للقضاء "، معتبراً أن "توتير الساحة في الجبل نرفضه، ونرفض أن يكون الجبل ساحة لاعادة الفتنة الى لبنان".

وشدد الحريري الى أن "اليوم الاستقرار في البلد هو مطلب كل الجهات السياسية دون استثناء ولن ندع ذبابة تقتلنا وسنستوعب هذا التوتير".