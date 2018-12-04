أسعار الذهب بمصر تواصل الصعود وتسجل أعلى مستوياتها في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم التالي علي التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة جنيهين، مقارنة بمستواها أمس، لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهر، بعد استمرارها في الصعود عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 617 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 615 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 529 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 705 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4936 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب بذلك 7 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات أمس واليوم، لتصل إلى مستوى لها في شهر، بحسب نادي نجيب.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة مع انخفاض الدولار بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي هزت الأسواق العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1237.21 دولار للأوقية، ولامست الأسعار ذروة 1238.20 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أكتوبر الماضي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتصل إلى 1242.9 دولار للأوقية.