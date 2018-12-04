محام ثاني يتنازل عن بلاغه للنائب العام ضد رانيا يوسف: "اعتذرت عن فعلتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال سمير صبري المحامي، إنه في طريقه لمكتب النائب العام للتنازل عن البلاغ المقدم منه ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد ارتدائها الفستان الفاضح في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبرر تنازله في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن نقابة المهن التمثيلية والرأي العام تصدى للفعل التي قامت به، كما أنها اعتذرت لكل الأسر المصرية، ووعدتهم بعدم تكرار الأمر.

وأكد أنه لم يتعرض لأي ضغط للتنازل، أو التواصل مع الفنانة للتنازل، لكنه قرر ذلك بعد تيقنه أن الفنانة رانيا يوسف اعتذرت عن فعلتها.

وطالب "صبري" الفنانة بعدم تكرار الأمر والاستعانة بمساعدة في اختيار الملابس، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر درسا لمن يحاول أن يشوه صورة مصر وعظمة مصر أمام الجميع.

وحول مصير البلاغ بعد التنازل، أكد المحامي "صبري"، أن البلاغ سيحفظ بالنهاية حتى لو أحيل للنيابة المختصة.

كان تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ يتهم الفنانة بأنها قامت بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، وطالب بإحالتها للمحاكمة العاجلة.

تجدر الإشارة إلى أن مازال هناك بلاغ مقدم من المحامي "أشرف فرحات" ضد "يوسف" ولم يتخذ فيه قرار حتى الآن.

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