صرف 177 ألف جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور ابوسالم :

قالت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إنه جرى صرف 177 ألف و700 جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية على نطاق المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة الحماية والرعاية والتنمية المتكاملة لمرضى الأمراض المستعصية وأسرهم ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية من خلال الأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفيات العامة بجميع مراكز المحافظة.

وأضافت النادري، أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات المالية بلغ 126 أسرة من أصحاب الأمراض المستعصية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن تستكمل المبادرة أنشطتها بجميع مستشفيات المحافظة لتوفير نفقات العلاج للمرضى والتخفيف من معاناتهم وآلامهم.