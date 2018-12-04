اندلاع حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في مزرعة نخيل بمنطقة السبط الشرقي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمدينة الخارجة في حقل زراعي.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات مياه من الوحدة المحلية للمركز لموقع الحريق في حارة "فوزي قراعة" بحي السبط لشرقي بمدينة الخارجة، وجار السيرة على الحريق وإخماده.

وأضاف الطماوي، أن الحريق في مزرعة على مساحة فدان ونصف تقريبا، وجرى إقامة ساتر وعازل بين الحريق والمنازل السكنية المجاورة لمنع امتداد ألسنة اللهب لها.

وجار تحرير محضر بالحريق، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.