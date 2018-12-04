بالفيديو .. شاب سوداني يعلم الفتيات “عواسة الكسرة” بطريقة مبتكرة

تداول مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، لشاب سوداني يقيم خارج السودان يشرح بطريقة حديثه صنع الكسرة بوضع (طوة سراميك على بخار ماء واستخدام فرشة سيلكون للصنع).

وقال الشاب وهو (يعوس الكسرة) بطريقته المبتكرة والسهلة هذه الوصفة للبنات “الحنكوشات” والشباب “العزابة”و لا يوجد أي صعوبة في صنعها.

الكسرة من الوجبات المحببة عند السودانيين وهى تصنع من أنواع من دقيق الذرة منها الفتريته والهجين وود عكر وهى (خليط من العجين المر هو عباره عن خليط من الدقيق والمياه مخمر سابقا والمياه والدقيق والقليل من القمح للطعم وتخفف العجينة حتى تصير متماسكه ويوضع هذا الخليط في إناء مغلق حتى الصباح ثم تتم عواسته).

وبحسب صحيفة أخبار الخليج 365، هذه طريقة صنعها وتسمى بـ (العواسه) وهى أن تقوم المرأة بتجهيز (الصاج بمسحه بزيت بعد ذلك تصب القليل من العجين في الصاج والذي يوضع على نار هادئه وبعد أن تكتمل العواسه ترص في صينية).

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)