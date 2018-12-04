نائبة رئيس البرلمان لعضو: (انت بتاع جرجرة… خارجنا)

اعترض النائب المستقل، مبارك النور، على إجازة تقرير لجنة برلمانية حول بيان أداء وزارة الإعلام والاتصالات وخطتها للعام المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني لأخذ الرأي حول التقرير .

وطلب مبارك النور “نقطة نظام” أثناء طرح التقرير للإجازة، مؤكداً أن “الأجراء غير سليم لأن النصاب غير قانوني”، وأضاف “لذلك أعترض على إجازة القانون دون نصاب”.

بينما ردت نائب رئيس البرلمان “رئيس الجلسة” عائشة محمد صالح، على النائب قائلة: “يا مبارك النور ما تخارجنا.. لو انت مصر على عدم اكتمال النصاب تقعد انت وغيرك لغاية ما نمشي نفتش النواب ونجيبهم” .

لكن النائب وبحسب صحيفة المجهر تمسك بموقفه الرافض لإجازة القانون، الأمر الذي جعل نائبة رئيس البرلمان ترد عليه “انت بتاع جرجرة مالك.. الله يهدينا ويهديك”، ووافق النواب على إجازة التقرير بعد طرحه للإجازة بواسطة نائب رئيس البرلمان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)