مستشفى حكومي يرفض استلام شيك مصرفي من مذيع شهير ويطلب “كاش” لتكملة إجراءات عملية جراحية لوالدته

رفض مستشفى حكومي شهير استلام شيك مصرفي بقيمة 45 ألف جنيه سوداني عبارة عن رسوم عملية جراحية من المقرر أن تجرى لوالدة مذيع الفضائية السودانية أنس الأمام ، حيث رفضت استلام الشيك وطالبت بدفع أكثر من نصف المبلغ “كاش” .

وقال انس الإمام لمحرر “أخبار الخليج 365” أن المستشفى رفض تماماً إكمال أجراءات العملية حتى يتم سداد المبلغ المطلوب” كاش” وقال ان المسؤول ابلغه قائلاً ” لو ما جاهز ما تجينا ” .

وذكر انس بان تكفله العملية كانت قبل حوالي شهر ونصف قد بلغت حوالي 35 الف جنيه ، ولكن عندما اكمل الفحص المعملي وبعض المقابلات الطبية وعاد ليحدد موعد أجراءها ابلغه المستشفى بان التكلفة بلغت 45 ألف جنيه.

ونشر أنس الإمام على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً :

حدث معي الآن..

فى الوقت الذي ينادي فيه السيد رئيس الوزراء معتز موسي بالدفع الالكتروني وعدم استخدام الكاش فى التعاملات الرسمية، احدى المستشفيات الحكومية ترفض التعامل بالشيك وتشترط دفع اكثر من نصف المبلغ كاش..

نجيب ليهم من وين كاش؟؟

يبدو انهم نسير علي الطريق الصحيح ..!!

يذكر أن السودان يعاني من أزمة كبيرة في السيولة واضطرار المواطنين المرابطة أمام أجهزة الصرافات الآلية بالصفوف حتى يتثنى لهم سحب بعض من الجنيهات لتقضى حوائج اليوم ، مع تحديد سقف السحب عبر البنوك بين 500 إلى ألف جنيه .

وكانت الحكومة قد اطلقت حملة كبيرة في محاولة لفرض سياسات الدفع الإلكتروني للقضاء على مشكلة السيولة النقدية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)