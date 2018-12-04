ملاك الكلاب النادرة في الخرطوم يجتمعون لبحث قضايا (حيواناتهم)

في مشهد يبدو مختلفاً اجتمع عدد من ملاك الكلاب بالخرطوم بحدائق شارع المطار بشارع عبيد ختم الجمعة الماضية.. اللقاء فاجأ الكثيرين وهم يشاهدون أصحاب الكلاب برفقة كلابهم في الحدائق المطلة على أبرز شوارع الخرطوم فامتلأ المكان بالجمهور وملاك الكلاب.

هذا هو اللقاء الأول من نوعه بين أصحاب الكلاب الذين تضمهم مجموعة واتساب واحدة فضلاً على وسائط تواصل اجتماعي أخرى بهذه العبارة ابتدر منظم اللقاء احمد حسين حديثه، منوها إلى أن الاجتماع يأتي بمشاركة اكثر من سته أنواع من الكلاب العالمية النادرة في السودان، أحمد أكد أنه لم تواجههم أي مشكلات في تنظيم اللقاء، خصوصاً أن يناير الماضي شهد استخراج شهادات نسب للكلاب في السودان وتحديد نسل هذه الكلاب.

اللافت أن ملاك الكلاب كانوا مستوعبين لمدى دهشة الكثيرين من الحدث، فابتدروا حديثا مفتوحا مع الجمهور لنشر الوعي المجتمعي بطريقة التعامل مع الكلاب، وكيفية خلق تواصل مبني على التفاهم بين الإنسان والكلاب، فضلاً عن معلومات حول تغذية الكلاب في مراحل عمرها المختلفة بالإضافة إلى كيفية تهيئة الجو المناسب للكلاب، وناقش الأعضاء بعض المشكلات التي تواجه كلابهم في السودان كسخونة الأجواء وتقلباتها.

معلومات وصفها الحضور بالقيمة قدمها ملاك الكلاب عن سلوك الكلاب، وكيفية تدريبها بأنواعها المختلفة. وقام بعض الملاك بتصحيح بعض المعلومات الخاطئة عن الكلاب ، فضلا عن تفصيل لبعض أنواع الكلاب في العالم ، مثل الجيرمان بأنواعه كـ ” اللونج هير والشروت هير والميديم”. بالاضافة إلى أنواع الـ كين كروس، رويال بلاك، جيرفان، كذلك كشف اللقاء ان للكلاب لغة ويجب معرفتها للوصول غلى ما يريده الكلب مثل لف الرأس والتثاؤب واللعق وغيرها من الإشارات التي تفعلها الكلاب وتريد أن تخبر مالكها بشئ ما. اللقاء الأول اخذ طابعا أجنبياً بحسب صحيفة السوداني وكانت هنالك بعض الأسر الأجنبية التي قامت بالتقاط صور تذكارية مع الكلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)