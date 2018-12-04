منظمة سند: ولادة 450 طفلاً بصحة جيدة .. من والدين مصابين بالأيدز

كشف المدير العام لمنظمة سند الخيرية سامية محمد عثمان عن (450) حالة ولادة تمت بالخرطوم من والدين مصابين بالإيدز والأطفال بصحة جيدة .

وأضافت إن نسبة إصابة النساء بسرطان الثدي كبيرة وطالبت بضرورة الإسراع في الفحص المبكر لنساء بالمناطق الطرفية والولايات لافتة إلى دور المنظمة في توفير الفرص للأسر الفقيرة كبير، وهو أحد أهدافها .

وأوضحت أن المنظمة ساهمت في تمليك الأسر مشاريع إنتاج في جميع الولايات وقالت إن المنظمة تهتم بقضايا الصحة والتعليم والكوارث .

وأشارت سامية إلى تدريب عدد كبير من القابلات وتطوير أدوات الولادة لديهن، وإن مشاريع العام المقبل تستهدف الأف امرأة بجميع الولايات، وأضافت إن محاربة السرطان كانت من أولويات المنظمة بجانب التوعية بمخاطره .

وأوضحت وبحسب صحيفة المجهر أن هناك تحديات تعيق المشروعات بصورة عامة تتمثل في تمويل المشاريع وأخرى تتعلق بالتوعية والإرشاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)