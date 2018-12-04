كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفرنسي: يجب تهدئة الوضع لتجنب التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب خلال اجتماع صباح اليوم الثلاثاء مع مجموعة من نواب حزب "الجمهورية إلى الأمام" والحركة الديمقراطية، أن الحكومة اختارت تعليق زيادة الضرائب على الوقود، وفقًا لما أفاد به مشاركون في الاجتماع لوكالة أنباء "فرانس برس".

وأضافت المصادر أن فيليب أكد أنه "يتعين تهدئة الوضع لتجنب التصعيد"، حيث يعد وقف فرض الضرائب الجديدة مطلبا رئيسيا لحركة "السترات الصفراء".

يُذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي سيقوم بإدلاء بيان ينقله التلفزيون بعد ظهر اليوم.