كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي جديد مع الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع أجرته، إيفوب فيدوسيال، لصالح مجلة "باري ماتش"، وإذاعة "سود راديو"، نشر، اليوم الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوار فيليب، هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء".

وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23% في الاستطلاع الذي أجري أواخر الأسبوع الماضي، بانخفاض ست 6 نقاط عن الشهر السابق.

وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب 10 نقاط إلى 26%.

وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا هولاند، في أواخر عام 2013 وفقاً لمجلة "باري ماتش".

وكان هولاند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

وبدأت الاحتجاجات في فرنسا يوم 17 نوفمبر للتنديد بفرض رسوم إضافية على الوقود ثم تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع مناهضة لماكرون.

وتحولت الاحتجاجات في باريس، يوم الأول من ديسمبر إلى العنف فشوهت قوس النصر، وعانت الشوارع المحيطة بالشانزليزيه من أعمال تخريب.