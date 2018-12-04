كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإيطالية تعتقل رئيس المافيا فى صقلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي "لويجي دي مايو" يوم الثلاثاء، إنّ الشرطة الإيطالية اعتقلت الرئيس الجديد للمافيا فى جزيرة صقلية و45 آخرين في ضربة قوية للجريمة المنظمة في جزيرة البحر المتوسط.

وتوفي رئيس أرباب المافيا السابق "سالفاتوري "توتو" ريينا في السجن العام الماضي بعد أن أمضى ما يقرب من ربع قرن خلف القضبان لأمره بالعشرات من جرائم القتل بما في ذلك اثنتين من أشهر قضاة مكافحة الإرهاب في إيطاليا.