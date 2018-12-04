كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى الشيعية تتسبب فى شلل جهود تشكيل الحكومة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبّب التنافس المتزايد بين فصيلين شيعيين قويين بشلل جهود تشكيل حكومة في العراق بعد ستة أشهر من الانتخابات التي استهدفت توجيه البلاد نحو الانتعاش من سنوات الحرب، وفقاً لوكالة رويترز.

وشكل أكبر تجمعين برلمانيين بعد التصويت في مايو – أحدهما بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والآخر بزعامة المليشيا المدعومة من إيران هادي العامري- تحالفًا ضمنيًا في أكتوبر عندما اختاروا رئيسًا ووافقوا على 14 من 22 من وزراء الحكومة.

لكن منذ ذلك الحين كان هناك حالة من الجمود، خاصة بسبب مركز وزارة الداخلية الفارغ الذي يسيطر عليه منذ سنوات حلفاء العامري، الذين يدعمون الرئيس السابق لقوة شبه عسكرية تدعمها طهران.

وفي غضون ذلك، يقول الصدر إنه لا يجب أن يحصل أي شخص لديه انتماء سياسي على هذا المنصب.

تم إعادة التصويت في البرلمان لملء الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.