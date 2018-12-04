كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجرة جديدة للروهينجا إلى سواحل أندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الأندونيسية، إنّ زورقاً كان يحمل 20 رجلا يعتقد أنهم من أقلية الروهنجيا المسلمة فى بورما، هبطوا على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سومطرة الاندونيسية يوم الثلاثاء.

ويعد ذلك ضمن موجة نزوح الروهينجا من ميانمار وبنجلاديش، حيث حاول الروهينجا المسلمين الفرار إلى ماليزيا في الأسابيع الأخيرة مما أثار مخاوف من موجة جديدة من هذه الرحلات الخطرة بعد عام 2015 حملة على مهربي البشر.

وقالت وكالة الحد من الكوارث في شرق اتشيه، إن رجالا وصفوا بأنهم لاجئون من الروهينجا هبطوا في مدينة كوالا ايدي، وكانوا يحصلون على الطعام والماء.

وقالت سلطات الهجرة لوكالة رويترز، إنهم سيتوجهون إلى المنطقة لاستجواب الجماعة المهاجرة.

وقال رئيس جماعة صيد السمك في المنطقة إن المجموعة كانت متجهة إلى ماليزيا وأنه من غير الواضح لماذا هبطت في إندونيسيا.