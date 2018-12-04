رئيس”الويفا” يعارض فكرة ملف إسباني-مغربي لتنظيم مونديال 2030

عارض ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس الاثنين، فكرة الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب، لاستضافة كأس العالم 2030، معتبرا أن البطولة لا ينبغي توزيعها على أكثر من قارة.

وقال :”لا أؤيد فكرة إقامة البطولة في أكثر من قارة”.

وكان بيدرو سانشير، رئيس الوزراء الإسباني، قد قدم مقترحا إلى نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، بشأن إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك، لنهائيات كأس العالم 2030، بالاشتراك مع البرتغال.

ويتطلع المغرب لتنظيم هذه البطولة، بعد خسارته أمام الملف الثلاثي (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) في استضافة مونديال 2026.