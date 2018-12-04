عارض ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس الاثنين، فكرة الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب، لاستضافة كأس العالم 2030، معتبرا أن البطولة لا ينبغي توزيعها على أكثر من قارة.
وقال :”لا أؤيد فكرة إقامة البطولة في أكثر من قارة”.
وكان بيدرو سانشير، رئيس الوزراء الإسباني، قد قدم مقترحا إلى نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، بشأن إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك، لنهائيات كأس العالم 2030، بالاشتراك مع البرتغال.
ويتطلع المغرب لتنظيم هذه البطولة، بعد خسارته أمام الملف الثلاثي (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) في استضافة مونديال 2026.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس”الويفا” يعارض فكرة ملف إسباني-مغربي لتنظيم مونديال 2030 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .