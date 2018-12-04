بعد أسبوعين من الاحتجاج.. الحكومة الفرنسية تتجه إلى تعليق الضرائب على الوقود

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، نقلا عن مصادر حكومية فرنسية، أن رئيس الحكومة الفرنسية “إدوار فيليب” سيعلن، اليوم الثلاثاء، تعليق الضرائب على الوقود.

الإعلان عن تعليق الضرائب على الوقود، حسب المصادر ذاتها، هو خطوة بهدف وضع حد لموجة العنف، الذي شهدته احتجاجات “السترات الصفراء”.

وسيرافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة، بعد أسبوعين، من التظاهرات، والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.

وبلغ عدد الموقوفين على خلفية مظاهرات “السترات الصفراء” في العاصمة باريس، السبت الماضي، 255 شخصا.

وأفادت الشرطة باحتراق إحدى سياراتها، خلال احتجاجات أنصار “السترات الصفراء” في باريس، إضافة إلى إصابة 20 من قوات الأمن، من أصل حصيلة المصابين الكلية، التي بلغت 95 مصابا.

وأعلنت الداخلية الفرنسية، عبر بيان لها، أنّ 75 ألف شخص شاركوا في احتجاجات “السترات الصفراء” في مختلف أنحاء البلاد.