الأرقام السلبية تلاحق ميسي بعد الكشف عن المتوج بجائزة “الكرة الذهبية2018”

سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضوء على نتائج سباق الكرة الذهبية لسنة 2018، والتي توج بها، مساء أمس الإثنين، الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني وعميد منتخب بلاده.

الصحيفة، أشارت إلى أن ليونيل ميسي لأول مرة في تاريخ الجائزة، يبتعد إسمه عن المراكز الثلاث التي تلي المتوج بالكرة الذهبية، منذ 12 سنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن ميسي كان دائما ضمن اللاعبين الثلاث للجائزة منذ سنة 2006، وهو رقم سلبي لنجم الأرجنتين وهداف نادي برشلونة.

وغاب ليونيل ميسي وغزيمه كريستيانو رونالدو عن مراسيم حفل الكرة الذهبية الذي أقيم بالعاصمة باريس، وأسفر عن تتويج مودريتش بالكرة الذهبية الأولى في مسيرته، في حين أختير كيليان مبابي، أفضل لاعب صاعد لسنة 2018.