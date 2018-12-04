مناقشة رواية من سرق قلب جُمان | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 08/ 12/ 2018 الزمان: 15:00 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان تستضيف مكتبة درب المعرفة للأطفال واليافعين جلسة مناقشة لرواية من سرق قلب جمان؟ للكاتب محمود أبو فروة الرجبي مع الطفلة فرح هاشم.

فرح مأمون هاشم، من روّاد مكتبة درب المعرفة؛ كاتبه ورسامة وقاصة، كتبت عدة قصص منها الابتسامة، التمني ليس شرطاً للتحقيق، تالا والهاتف النقال، فيصل والعيد. وشاركت في ورشة الكتابة الإبداعية لليافعين حيث كتبت قصة بعنوان بيت الشجرة، وتمّ تكريمها بمهرجان الإبداع الطفولي من قبل وزير الثقافة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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