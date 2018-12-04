ثلثا العائلات العربية تستخدم وسائل تدفئة غير آمنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستخدم غالبية الأُسر والعائلات وسائل التدفئة المختلفة للتغلب على البرد في داخل المنزل مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتتعدد وسائل التدفئة التي تستعملها العائلات، حيث يتعلق استخدامها بعدة عوامل ومتغيرات قد يكون أهمها مرتبط بالقدرة المادية للعائلة، وما إلى ذلك من متغيرات تؤثر على سلوكيات استخدام وسائل التدفئة وأنواعها. وتزداد خلال فصل الشتاء حوادث شبوب الحرائق في المنازل نتيجة لاستخدام وسائل تدفئة غير آمنة، هذه الحوادث التي حصدت خلال السنوات الماضية عدة ضحايا من الأطفال والأولاد في شتى أنحاء البلاد.

ويستدل من استطلاع أجرته مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، مؤخرا، أن "غالبية العائلات اليهودية، بنسبة 81%، تستعمل الرادياتور (مبادل حراراي) أو المكيّف لتدفئة المنزل في الأيام الباردة. هاتان الوسيلتان اللتان تعتبران أكثر أمانا من غيرهما من وسائل التدفئة، فيما أن ثلثي العائلات العربية تستعمل وسائل تدفئة غير آمنة للأطفال بما فيها المدفأة الكهربائية التي تعتبر خطرة للأطفال، و3% فقط من العائلات العربية أصحاب الدخل الأقل مقارنة بمعدل الدخل العام تستخدم الرادياتور (مبادل حراراي) للتدفئة".

وطالبت مؤسسة "بطيرم" الأهالي والبالغين الالتزام بتوصيات الأمان التالية: "خلال الأجواء العاصفة والماطرة قد تتقطع أسلاك الكهرباء نتيجة سقوط الأشجار أو أغصانها، وفي حالة واجهتم خطرا من هذا القبيل يجب التأكد من عدم اقتراب الأولاد إلى المكان وإعلام خط الطوارئ في البلدية أو شركة الكهرباء بالأمر. مشي آمن- تأكدوا من ارتداء ملابس فاتحة وشمسية شفافة خلال ساعات المساء وعندما يكون الشارع رطبا نُحذر الأولاد من خطر التزحلق أو الركض. قوموا بتركيب كاشف إلكتروني للدخان أو النار على الأقل في منطقة المطبخ (ليس بجانب حوض الجلي) وفي غرف النوم- كاشف الدخان الإلكتروني من شأنه أن ينقذ الحياة. اختاروا وسائل تدفئة آمنة ومصادق عليها كالمشعاع والمكيف الهوائي، والابتعاد قدر الإمكان عن وسائل التدفئة المكشوفة والتي تعمل بواسطة مواد قابلة للاشتعال، وفي كل الأحوال إبعاد الأطفال عن مصدر التدفئة أيا كان. ابعدوا وسائل التدفئة عن كل ما هو قابل للاشتعال كالكنبات، البطانيات والستائر وعن الملابس. الأطفال هم أكثر حساسية للبرد- ألبسوهم ملابس دافئة في البيت/ خلال التجوال وتأكدوا من أن سريرهم بعيد عن الحيطان الباردة. احذروا من المشروبات الساخنة بالقرب من الأطفال كالشكولاتة الساخنة، القهوة، الشاي والشوربات. ولمنع حدوث الحرائق في البيت تأكدوا أن أسلاك الكهرباء ملائمة لمتطلبات معهد المواصفات".