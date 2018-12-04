شكرا لقرائتكم خبر عن شعبية «ماكرون» تهبط لمستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل
وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23% فى الاستطلاع الذى أجرى فى أواخر الأسبوع الماضى بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26%.
وتمثل النسبة التى سجلها الرئيس تلك التى سجلها سلفه فرنسوا أولوند فى أواخر عام 2013 وفقا لمجلة بارى ماتش. وكان أولاند فى ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.
وبدأت الاحتجاجات فى فرنسا يوم 17 نوفمبر للتنديد بفرض رسوم إضافية على الوقود ثم تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع مناهضة لماكرون.
وتحولت الاحتجاجات في باريس يوم الأول من ديسمبر إلى العنف فشوهت قوس النصر وعانت الشوارع المحيطة بالشانزيليزيه من أعمال تخريب.
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