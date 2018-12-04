متحدث عسكري ايراني: لن نستأذن من احد لاختبار قوتنا الصاروخية

نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة، ان الاختبارات الصاروخية التي تجريها بلاده ستستمر حفاظا على أمنها، مشيرا إلى أن طهران لن تستأذن من أحد لتمارس حقوقها وذلك بعد انتقادات أميركية وصفت الاختبارات الصاروخية الإيرانية بأنها تخالف القانون الدولي.

وأضاف المتحدث العسكري الإيراني "لا نرى داعيا لنوضح لأحد قدراتنا الدفاعية، ولن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية".



وأشار الى أن "الولايات المتحدة تستخدم الصواريخ للهجوم على باقي الدول واحتلالها وتأمين مصالحها لكن الجمهورية الإسلامية لا تسعى وراء هذه الأهداف في برنامجها الصاروخي".