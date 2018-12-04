شركة طيران هندية تلغي 14 رحلة... والسبب "مرض مفاجئ" !

قامت شركة طيران هندية "جيت آيروايز" بإلغاء 14 رحلة جوية كانت مقررة ليومي الأحد والاثنين، بسبب رفض الكثير من طياريها العمل جراء "حالتهم الصحية السيئة".

وذكرت وسائل إعلام هندية وفقا لمصادر مطلعة أن الطيارين أبلغوا قيادتهم بإصابتهم بـ"مرض مفاجئ" بعد أن رفضت الشركة مرة أخرى أن تدفع لهم متأخرات الرواتب على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وكان الطيارون قد حصلوا للمرة الأخيرة على رواتبهم في سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت جزئية.



وذكر مصدر أنه مع شكاوى الطيارين من حالتهم الصحية السيئة، ألغت الشركة 14 من رحلاتها الجوية المقررة مسبقا. وفي حقيقة الأمر يحتج الطيارون، بذريعة المرض، رفضا لعدم دفع رواتبهم.

من جانبها، اعتذرت شركة الطيران من زبائنها بسبب إلغاء الرحلات الجوية، مؤكدة استعدادها لتنفيذ كل التزاماتها المالية أمام زبائنها بشكل كامل.

وأصدرت شركة الطيران بيانا قائلة: "تواصل الشركة دعم كل عمالها والتعاون معهم بالكامل، بمن فيهم الطيارون والخبراء التقنيون وتعمل قيادة الشركة بنجاح على تسوية المسائل العالقة مع عمالها".

