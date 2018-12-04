هل سيشهد عام 2019 أزمات قد تمس 22 دولة؟

توقع منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك اليوم الثلاثاء، أن تزداد الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن اليمن وأفغانستان يأتيان في مقدمة الدول التي تحتاج إلى مساعدات.

وقال لوكوك في جلسة أُقيمت في جنيف لتقييم وضع العمليات الإنسانية خلال العام الحالي: "سيشهد عام 2019 أزمات قد تمس 22 دولة، لذا يجب أن نكون مستعدين لتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية".



وتابع أن اليمن أفغانستان يأتيان على رأس الدول الأكثر احتياجا لتقديم المساعدات الغذائية مشيرا إلى أن " 15 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية خاصة المساعدات الغذائية".