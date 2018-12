الآثار: 5 شركات مؤهلة لإدارة خدمات المتحف الكبير

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٩ م

انتهت اللجان المشكلة برئاسة الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير من أعمال تقييم مستندات التأهيل المسبق لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والتي تقدمت بها آواخر شهر سبتمبر الماضي، 8 شركات وتحالفات كبري مصرية ودولية، وتتضمن هذه اللجان ممثلي الشركات الدولية القائمة على إعداد مستندات الطرح (Lord ،PWC ،Ehaf ،Hill)، بالإضافة إلى نخبة من كبار الاستشاريين الهندسيين والقانونيين المصريين في هذا المجال، وكذلك ممثلين من مجلس الدولة ووزارتي الآثار والمالية، والمكتبين القانوني والهندسي الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير.

وذكر اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف، اليوم الثلاثاء، أن هذه اللجان رفعت تقريرا مفصلا عن أعمال تقييم مستندات الطرح المسبق المقدمة إلى اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسته وعضوية ممثلين من عدد من الوزارات.وقال مفتاح إن القائمة المختصرة ضمت 4 تحالفات

وذكر اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف، اليوم الثلاثاء، أن هذه اللجان رفعت تقريرا مفصلا عن أعمال تقييم مستندات الطرح المسبق المقدمة إلى اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسته وعضوية ممثلين من عدد من الوزارات.

وقال مفتاح إن القائمة المختصرة ضمت 4 تحالفات مصرية دولية وشركة فردية: تحالف مصري إيطالي ممثلا في شركة الخرافي ناشيونال وشركائها (Fabbro وMunus)، تحالف مصري أمريكي ممثلا في شركة حسن علام للإنشاءات وشركائها (Jones Lang Lasalle)، تحالف مصري فرنسي ممثلا في شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركائها (Gl event وLouvre وGFM وEngie وRMN)، تحالف مصري إنجليزي ممثلا في شركة جي فور إس وشركائها (The Egyptian Investment and Project and Development وSamcrete)، شركة (إم إيه بي) من الإمارات.