هالة زايد: مصر اتخذت خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٣ م

هالة زايد وزيرة الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أن مصر اتخذت خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية، جاء ذلك ترؤسها الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، اليوم الثلاثاء، والذي يعقد ضمن فعاليات أعمال اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الحالي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم جامعة الدول العربية.

وأوضحت زايد، أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة وحرجة وخاصة بعض الدول الشقيقة التي أنهكتها الصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية والخلافات الطائفية والتي خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين، إذ باتت الشعوب بلا مدن أو بنية تحتية أو رعاية صحية حتى في أبسط صورها، ولعل معسكرات اللاجئين في