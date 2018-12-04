انت الان تتابع الاحتلال يهدم منزلًا بالقدس و3 منشآت بالضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٨ ص

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلًا قيد الإنشاء دون سابق إنذار في حي الصلعة بقرية جبل المكبر جنوبي القدس، واعتدت الشرطة على النساء والشبان بالضرب والقذف، وخلال ذلك اعتدت على عائلة مقدسية تقطن في محيط الهدم، وفي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، هدمت الجرافات ثلاث منشآت تجارية تعود لثلاثة أشقاء من قرية حارس غرب سلفيت بحجة أنها مصنفة بمنطقة "C"، وهي مناطق تابعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو» وهي: محل لغسل وكي الملابس، وورشة نجارة، وأخرى للحدادة.

وقال مركز الأراضي بالقدس في بيان له اليوم، «إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية». وقرر جيش إسرائيل، في يوليو الماضي، هدم قرية