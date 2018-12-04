انت الان تتابع «هفجر نفسي».. لحظات الرعب بمحيط مكتب بريد العمرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٤ ص

لم يكن صباح اليوم الثلاثاء عاديا لقاطني شارع الدكتور بمنطقة العمرانية الواقعة في محافظة الجيزة، حركة المارة المعتادة تبدلت بكر وفر وصراخ بعد العثور على جسم غريب يشتبه في كونه عبوة ناسفة تحوي مواد متفجرة، وذلك على بعد خطوات من مكتب بريد بالشارع ذاته ليتحول الشارع إلى شبه ثكنة عسكرية لرجال الشرطي -بزي مدني وميري- بالإضافة إلى عربة الكشف عن المفرقعات التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والمزودة بأحدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات وكذا الكلاب البوليسية المدربة.

على مدار نحو نصف ساعة، هدوء حذر ساد الشارع، حبس الجميع أنفاسهم، أصوات دقات القلوب تكاد مسموعة من شدة الخوف، إلا أن إشارة متفق عليها بين خبير المفرقعات وقائد القوات المتواجدة بالمكان، طمأنت الجميع وأن الجسم عبارة عن عبوة هيكلية ليتنفس الحضور الصعداء. وتبين بالفحص أن الجسم عبارة عن عبوة هيكلية مكونة من