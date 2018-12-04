التخطيط: تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة هدف استراتيجي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص

ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعد أحد نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، باعتبارهم شريحة كبيرة من المجتمع تمثل جزءا رئيسيا من قوة العمل، والحكومة تواصل تنفيذ تلك البرامج من أجل دمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن كافة الوزارات والجهات تعمل علي تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

وأضافت السعيد أن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية تعد أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي، لافتة إلى اهتمام الدولة المصرية بتلك القضية التي تأتي في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر، إذ يتم تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018 - 2022.من