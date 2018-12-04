شوبير يتحدث عن انضمام رمضان صبحي ومحمود وحيد للأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاوضات النادي الأهلي مع رمضان صبحي نجم نادي هيديرسفيلد الإنجليزي والمنتخب الوطني، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي «ساعة مع شوبير» المذاع عبر إذاعة «أون سبورت» صباح اليوم الثلاثاء: «رمضان صبحي يفكر بشدة في العودة إلى القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في حالة استمرار استبعاده من المشاركة مع فريقه في الدوري الإنجليزي».
وقال شوبير: «رمضان صبحي سيحسم مصيره مع هيديرسفيلد بعد اللقاءين القادمين، ففي حالة استمرار استبعاده عن المشاركة، سيطلب من مسؤولي ناديه السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة لاكتساب فرمة المباريات»، مختتمًا: «محمود وحيد لاعب مصر المقاصة بات قريبا من الانضمام للأهلي في الميركاتو القادم بعدما
وكانت تقارير قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن المفاوضات بين مسئولي الأهلي ونادر شوقي وكيل اللاعب، وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته والعودة لصفوف الأحمر في ظل عدم مشاركته مع الفريق الإنجليزي.
وغاب رمضان صبحي عن هدرسفيلد في 7 جولات بسبب الإصابة في الركبة، وشارك اللاعب لمدة 6 دقائق كبديل ضد سيتي هذا الموسم، كما وجد على مقاعد بدلاء فريقه ضد تشيلسي في الجولة الأولى.
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