انت الان تتابع روحاني: أمريكا لن تستطيع منعنا من تصدير النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٧ ص

هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يكون في وسع أي بلد تصدير النفط في الخليج، ما لم تتمكن طهران من ذلك، وقال روحاني في خطاب أذيع على الهواء في التليفزيون الإيراني الرسمي، ونقلته وكالة رويترز، إن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أنه ما لم تتمكن إيران من تصدير النفط، فلن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج، متابعًا: «الولايات المتحدة تدرك أننا سوف نبيع النفط، وأنها لن تستطيع منعنا من تصدير النفط»، جاء ذلك بعد أن أعلن مسؤولون أمريكيون عزمهم خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وحذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في وقت سابق من اليوم، الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من عواقب وخيمة ما لم تتحرك للحفاظ على الفوائد الاقتصادية للاتفاق. وقال صالحي للصحفيين: «أتمنى أيضا أن يتحول الموقف السياسي الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا