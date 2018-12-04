انت الان تتابع المتهم بقتل زوجته الحامل في النهضة: «عايرتني بفقري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ ص

قتل - أرشيفية

باشرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع المتهم بقتل زوجته الحامل، بمنطقة النهضة، واستمعت لأقواله تفصيلا قبل أن تأمر بحبسه على ذمة التحقيقات، ليأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. طلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالحادث، للوقوف على ملابساته وظروفه، على خلفية البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة السلام بمقتل زوجة على يد زوجها نتيجة تطور مشادة بينهما، إذ فارقت الحياة في مشهد إنساني مؤلم.

وقف الزوج أمام وكيل النيابة قائلا: «عمري ما حبيت حد في حياتي قد مراتي.. كنت باحبها بجنون لكن هى دايما كانت بتعايرني بفقري وده مش بإيدى.. المفروض إنها أكتر واحدة عارفة الظروف بتاعتي كويس». أضاف المتهم"م.ح"، أنه تزوجها بعد قصة حب و«كنت مستحيل أفكر إنى أقتلها أو حياتنا تنتهي بالطريقة