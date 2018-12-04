انت الان تتابع 17.3 % ارتفاعا بقيمة الإنتاج الصناعي خلال 2016 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ ص

الإنتاج الصناعي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2016، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي السنوي ليبلغ 414.7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 353.5 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 17.3% (بدون نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية)، موضحا أن قيمة الإنتاج في نشاط صناعة المنتجات الغذائية بلغ 92.6 مليار جنيه عام 2016 مقابل 85.3 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 8.5%.

وذكر الجهاز أن قيمة الإنتاج في نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بلغ 42.9 مليار جنيه في 2016، مقارنة بـ35.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بارتفاع بلغ نسبته 22.1 %، وأن قيمة الإنتاج في نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى مثل (الزجاج والخزف والأسمنت) بلغ 47.4 مليار جنيه، مقابل 39.1 مليار جـنيه