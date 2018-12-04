انت الان تتابع الكويت: زيارة شكري تعزز الرؤى حول أزمات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٩ ص

وزير الخارجية سامح شكري

قالت وزارة الخارجية الكويتية إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت حاليا، تشكل فرصة مواتية، لتبادل الآراء بشأن الأحداث التى تشهدها المنطقة فى تلك الظروف الراهنة، وتعزيز توافق الرؤى حول ضرورة وضع الحلول السياسية والسلمية، للأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة، مضيفة أن انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين في دورتها الثانية عشرة، تأتي استكمالا لما حققته الدورات السابقة من إنجازات ونتائج إيجابية، وتعزيزا لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم خلال أعمال اللجنة، استعراض كافة مجالات التعاون بين الجانبين، وبحث سبل تقويتها، وصولا الى آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، مما يعكس الرغبة المشتركة، فى تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما، مؤكدة أن اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية،