الان تتابع بومبيو يرد على إيران: سنتخذ كل الاجراءات للدفاع عن حلفائنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365: شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الأجراءات والوسائل للدفاع عن حلفاءها. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، قبل قليل، إن الولايات المتحدة وحلفائها يسعون لوقف حملة إيران الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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