الان تتابع ميليشيات الحوثي تزرع سلاسل من الألغام البحرية في جزيرة كمران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات وضعت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم، تضع سلاسل من الألغام البحرية في جزيرة كمران بالبحر الأحمر. وذكرت “سكاي نيوز” إن الحوثيين فخخوا الجانب الغربي لجزيرة كمران بالبحر الأحمر التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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