الان تتابع الجيش الإيراني يرد: لن نستأذن أحدا لاختبار قوتنا الصاروخية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
قال اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم الجيش الإيراني، اليوم، إن الاختبارات الصاروخية التي تجريها بلاده ستستمر حفاظا على أمنها.
ونقلت وكالة “إيرنا” الإيرانية عن المتحدث العسكري، قوله إن “طهران لن تستأذن من أحد لتمارس حقوقها”، وذلك بعد انتقادات أمريكية، وأوروبية، وصفت الاختبارات الصاروخية الإيرانية بأنها تخالف القانون الدولي.
وتابع المتحدث: “لا نرى داعيا لنوضح لأحد قدراتنا الدفاعية، ولن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية“.
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