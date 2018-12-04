الان تتابع الأمم المتحدة تطلب مساعدات قدرها 21.9 مليار دولار بينها 4 مليارات لليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

طلبت الأمم المتحدة، اليوم، توفير 21.9 مليار دولار لمواجهة 21 أزمة إنسانية على مستوى العالم العام المقبل وتشمل أربعة مليارات دولار لليمن.

ولا تشمل المناشدة الموجهة للدول المانحة متطلبات التمويل في سوريا والمتوقع أن تصل بالمبلغ المطلوب إجمالا إلى 25 مليار دولار.