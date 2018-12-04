الان تتابع السفير الكويتي في صنعاء يرافق الوفد الحوثي إلى السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن الوفد الحوثي سيغادر صنعاء، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، لافتا إلى أن السفير الكويتي في صنعاء، فهد الميع، سيكون معهم على متن طائرة كويتية.

وأعرب الجارالله في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركة في حفل الذي اقامته السفارة اليابانية بمناسبة العيد الوطني، اليوم الاثنين، عن أمنياته بنجاح هذه الجولة من المفاوضات، وأن تسفر عن حل سياسي للازمة اليمنية.

وتستضضيف السويد، اليوم، مباحثات بشأن الازمة اليمنية، برعاية الأمم المتحدة، وكان سمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استعرض مع وزيرة الخارجية السويدية والوفد المرافق لها، الترتيبات النهائية لجولة المباحثات.

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في العاصمة السعودية الرياض، مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سمنبي، الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة التي تستضيفها السويد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن المبعوث السويدي قدم لوزير الخارجية اليمني عرضًا مفصلًا عن الترتيبات التي تعدها السويد لاحتضان جولة المشاورات، مؤكدًا موقف السويد الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي.