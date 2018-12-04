الان تتابع قوات الأمم المتحدة في لبنان تتدخل لوقف التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

طالبت قوات الأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”، اليوم، كل الأطراف باستخدام آليات الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل، لحفظ الهدوء على الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضت أنها تجري اتصالات مع جميع المعنيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار على الحدود، مشددة على ضرورة ضبط النفس من الجانبين.